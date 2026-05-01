Presidi di protesta in tutto il Paese Alto rischio di scontri ai cortei del 1° maggio

Da laverita.info 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diverse città italiane si sono svolti presidi di protesta, coinvolgendo centinaia di persone. A Torino, Roma, Milano e Genova si sono registrate manifestazioni di rilievo, mentre alcuni portuali hanno annunciato possibili blocchi generali. Tra i partecipanti si trova anche una figura nota, Silvia Salis. Le autorità hanno segnalato un alto rischio di scontri durante i cortei del primo maggio.

Dal punto di vista della gestione dell’ordine pubblico il lungo weekend del primo maggio che inizia oggi rischia di essere caratterizzato da una imprevista «navigazione a vista». Il blitz della marina israeliana contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto a in acque internazionali di competenza dell’Ue ha infatti scombinato, già dal pomeriggio di ieri, il calendario delle manifestazioni previste in questi giorni. Sta di fatto che l’abbordaggio da parte dei vascelli della marina di Israele alle imbarcazioni della Flotilla rischia di essere la scintilla che potrebbe far detonare una situazione già resa esplosiva non solo...🔗 Leggi su Laverita.info

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