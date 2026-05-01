Presidi di protesta in tutto il Paese Alto rischio di scontri ai cortei del 1° maggio

In diverse città italiane si sono svolti presidi di protesta, coinvolgendo centinaia di persone. A Torino, Roma, Milano e Genova si sono registrate manifestazioni di rilievo, mentre alcuni portuali hanno annunciato possibili blocchi generali. Tra i partecipanti si trova anche una figura nota, Silvia Salis. Le autorità hanno segnalato un alto rischio di scontri durante i cortei del primo maggio.

Dal punto di vista della gestione dell’ordine pubblico il lungo weekend del primo maggio che inizia oggi rischia di essere caratterizzato da una imprevista «navigazione a vista». Il blitz della marina israeliana contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto a in acque internazionali di competenza dell’Ue ha infatti scombinato, già dal pomeriggio di ieri, il calendario delle manifestazioni previste in questi giorni. Sta di fatto che l’abbordaggio da parte dei vascelli della marina di Israele alle imbarcazioni della Flotilla rischia di essere la scintilla che potrebbe far detonare una situazione già resa esplosiva non solo...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Presidi di protesta in tutto il Paese. Alto rischio di scontri ai cortei del 1° maggio Notizie correlate Leggi anche: Medici di base: è protesta: "Riforma calata dall’alto, rischio fuga e carenze" Il bilancio a un anno dall’alluvione. Lettera di protesta dei residenti: “Il rischio per noi resta alto”Empoli, 30 marzo 2026 – “Dodici mesi sono un tempo sufficiente per passare dall’emergenza alla pianificazione, eppure il territorio resta fragile”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: ANPI: Appello alle strutture; La nuova Flotilla fermata da Israele in acque internazionali, proteste in tutta Italia; Flotilla abbordata dagli israeliani, i ProPal friulani vogliono bloccare tutto; In migliaia in piazza a Torino per la Global Sumud Flotilla, poi il corteo per la città: Siamo l'equipaggio di terra, blocchiamo tutto | Foto e video. Registro elettronico, spunta un messaggio a sorpresa per i genitori: perché l'ultima mossa di Valditara ha fatto infuriare i presidiValditara usa il registro elettronico per parlare alle famiglie: ecco perché i singoli istituti non sono d'accordo. nostrofiglio.it I presidi bacchettano Valditara: comunicazioni dirette alle famiglie scavalcando le scuoleL’ultima lettera ai genitori è arrivata lo scorso 16 aprile. I sindacati: Così si vìola l’autonomia scolastica, chiediamo che le circolari passino ... repubblica.it C'è un suono sottile, un mormorio costante che attraversa i secoli tra i vicoli di pietra e i sentieri inerpicati dell’entroterra: è la voce delle fontanelle pubbliche, presidi di civiltà e di ristoro che da sempre caratterizzano le piazze e i crocicchi della nostra montagn - facebook.com facebook Sciopero lavoratori Natuzzi, presidi di un'ora davanti stabilimenti del Barese. Fino al 100% di adesione contro annuncio chiusura sedi e delocalizzazione in Romania #ANSA x.com