I medici di base hanno annunciato una protesta contro la recente riforma, definendola imposta dall’alto e rischiosa per il settore. Secondo il rappresentante della Fimmg, questa modifica potrebbe portare a una fuga di professionisti e a una carenza di assistenza sul territorio. La critica si concentra sulla mancanza di coinvolgimento degli operatori sanitari nel processo decisionale, creando tensioni tra le parti. La questione ha suscitato reazioni nel mondo medico e tra gli utenti.

Il medico di famiglia è destinato a scomparire, attacca il sindaco della Fimmg. "Con la trasformazione del medico di medicina generale in dipendente delle aziende sanitarie – premette Giulia Grossi (foto) segretario provinciale Fimmg, Federazione italiana medici di medicina generale - questo rapporto scomparirà, lasciando spazio al crescere delle disuguaglianze tra chi avrà la possibilità di pagare un proprio medico di fiducia e chi questa possibilità non l’avrà". A generare la rivoluzione è la riforma per la medicina territoriale italiana che si ritrova nello schema illustrato dal ministro Orazio Schillaci nell’ultima conferenza Stato-Regioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Medici di base: è protesta: "Riforma calata dall’alto, rischio fuga e carenze"

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