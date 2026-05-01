In vista delle elezioni del 22 giugno per la presidenza della FIGC, le ultime rilevazioni mostrano un sostegno maggiore per Malagò rispetto ad Abete. Le percentuali sono state aggiornate e indicano che Malagò ha ottenuto il consenso di una maggioranza di calciatori e allenatori. Questa dinamica potrebbe influenzare l’esito delle votazioni, che si avvicinano rapidamente. La competizione tra i candidati si fa sempre più evidente, con Malagò in vantaggio secondo i dati raccolti.

Tare a Dazn: «Il Milan nel mio destino, voglio lasciare un segno. Modric? Voleva coronare il suo sogno di giocare per noi» Greenwood Juventus, ritorno di fiamma per l’estate: ora Conceiçao può cambiare tutto! Pisa Lecce, incendio vicino alla Cetilar Arena: occhio al rischio rinvio! Situazione da monitorare Corona shock: «Preparatevi ad un tornado, la vera Calciopoli 2! Dentro ci sono anche Napoli e Conte» Greenwood Juventus, ritorno di fiamma per l’estate: ora Conceiçao può cambiare tutto! Nainggolan sicuro: «Inter superiore quest’anno, la differenza sta nei singoli.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Presidenza FIGC, Malagò stacca Abete grazie al consenso di calciatori e allenatori: le percentuali aggiornate in vista delle elezioni

Notizie correlate

TS – Elezioni Figc, Malagò stacca Abete: arrivano i calciatori e gli allenatori, ora cambia tutto!2026-04-30 17:39:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Il sorpasso è servito e adesso assume anche un peso politico sempre...

Presidenza Figc, Malagò incassa anche il sostegno di calciatori e allenatoriAic e Aiac hanno deciso di appoggiare la candidatura dell’ex capo del Coni, spiegando che «è la persona giusta per rispondere alle tante sfide del...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Elezioni Figc, Malagò stacca Abete: arrivano i calciatori e gli allenatori, ora cambia tutto!; TS – Elezioni Figc Malagò stacca Abete | arrivano i calciatori e gli allenatori ora cambia tutto!; Figc | calciatori e allenatori appoggiano la candidatura di Malagò; Figc Assocalciatori e allenatori si schierano | Siamo per Malagò Abete va avanti e presenterà la candidatura.

Elezioni Figc, Malagò stacca Abete: arrivano i calciatori e gli allenatori, ora cambia tutto!Il 22 giugno si decideranno le sorti per il ruolo di presidente della Federcalcio: novità importanti sulle percentuali di gradimento ... tuttosport.com

Calciatori e allenatori scelgono Malagò per la presidenza FIGCIl calcio italiano si avvia verso una fase cruciale per la sua governance. L'Associazione Italiana Calciatori (AIC) e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) hanno ufficialmente espresso il l ... it.blastingnews.com

Ce lo saremmo immaginato, dopo le anticipazioni di ieri sera che avevano visto calciatori e allenatori schierarsi a favore della candidatura dell’ex numero uno del Coni alla presidenza Figc. La Gazzetta dello Sport: “Avanza Malagò”. “Calciatori e allenatori con - facebook.com facebook

Figc, Malagò accelera verso la presidenza: "A breve scioglierò riserve su candidatura" x.com