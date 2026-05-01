Presidenza FIGC Malagò stacca Abete grazie al consenso di calciatori e allenatori | le percentuali aggiornate in vista delle elezioni
In vista delle elezioni del 22 giugno per la presidenza della FIGC, le ultime rilevazioni mostrano un sostegno maggiore per Malagò rispetto ad Abete. Le percentuali sono state aggiornate e indicano che Malagò ha ottenuto il consenso di una maggioranza di calciatori e allenatori. Questa dinamica potrebbe influenzare l’esito delle votazioni, che si avvicinano rapidamente. La competizione tra i candidati si fa sempre più evidente, con Malagò in vantaggio secondo i dati raccolti.
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