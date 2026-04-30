TS – Elezioni Figc Malagò stacca Abete | arrivano i calciatori e gli allenatori ora cambia tutto!

Nelle ultime ore, il dibattito sulla corsa alla presidenza della Federcalcio ha visto un cambio di fronte tra i candidati principali. Con l’ingresso di calciatori e allenatori nel processo elettorale, si sono create nuove dinamiche che influenzeranno le prossime votazioni. La competizione si fa più articolata e i vari attori coinvolti hanno cominciato a muoversi con maggiore intensità.

2026-04-30 17:39:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Il sorpasso è servito e adesso assume anche un peso politico sempre più definito. A meno di due mesi dall’assemblea elettiva del 22 giugno, Giovanni Malagò ha superato Giancarlo Abete nella corsa alla presidenza della Federcalcio per il post Gravina, consolidando un vantaggio che, almeno sulla carta, appare significativo. Un’accelerazione maturata nelle ultime settimane, alla vigilia della scadenza del 13 maggio per la presentazione delle candidature, e rafforzata da un’inedita convergenza tra diverse anime del sistema calcio. L’endorsement di calciatori e allenatori.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Elezioni Figc, Malagò stacca Abete: arrivano i calciatori e gli allenatori, ora cambia tutto! Notizie correlate Malagò scelto anche da calciatori e allenatori, cosa cambia ora nell’elezione del presidente FIGCCalciatori e allenatori sostengono Giovanni Malagò per la presidenza FIGC: cosa cambia in vista dell'assemblea elettiva del 22 giugno. Leggi anche: "Malagò presidente Figc con il 66% dei voti, decisivo l’appoggio di calciatori e allenatori, Abete certo del 34%" - RUMOR Una raccolta di contenuti Si parla di: CdS - Elezioni Figc? Un ddl del governo può far saltare tutto: il testo. Pagina 3 | Elezioni Figc, Malagò stacca Abete: arrivano i calciatori e gli allenatori, ora cambia tutto!Il 22 giugno si decideranno le sorti per il ruolo di presidente della Federcalcio: novità importanti sulle percentuali di gradimento ... tuttosport.com Figc, elezioni il 22 giugno: Aiac e Aic scelgono MalagòCalciatori e allenatori sosterranno l'ex presidente del Coni nella corsa alla presidenza della Federcalcio: la sua elezione adesso è sempre più vicina ... corrieredellosport.it