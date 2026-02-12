Nuove isole pedonali di via Candelai e via Venezia | ecco quali sono i tratti vietati alle auto

Le auto non possono più entrare in alcune parti di via Candelai e via Venezia. Dopo l’approvazione in Giunta, le autorità hanno firmato le prime ordinanze per delimitare le nuove zone pedonali nel centro storico. Ora i residenti e i passanti possono muoversi più liberamente, mentre le auto devono cercare percorsi alternativi. La città si muove verso uno spazio più sicuro e vivibile per tutti.

Pubblicata l'ordinanza che istituisce il divieto di transito dei veicoli, ma non per tutta l'estensione delle due strade. Accesso consentito anche ai mezzi autorizzati Dopo l'approvazione della delibera in Giunta, arrivano le prime ordinanze sulle nuove aree pedonali in centro storico. L'ufficio Pianificazione e mobilità sostenibile del Comune, lo scorso 9 febbraio, ha emesso il provvedimento che regola il traffico in via Candelai e in via Venezia. Nelle due strade divise soltanto da via Maqueda ci saranno dei tratti in cui l'ingresso sarà esclusivamente riservato a chi cammina a piedi, a meno di alcune eccezioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il mare della Riviera Adriatica in Emilia-Romagna si distingue per la sua qualità, grazie alle analisi condotte da Arpae e dalle Usl tra il 2021 e il 2024.

L'articolo presenta la valutazione sulla qualità delle acque marine della Riviera Adriatica in Emilia-Romagna, confermando lo stato di ottima salute delle spiagge.

