Nel panorama del marketing digitale, le aziende del settore moda sono sempre più attive sui social media, utilizzando influencer per promuovere i propri prodotti. I marchi più presenti sui vari canali social investono risorse per collaborare con figure pubbliche e aumentare la visibilità. La valutazione dell’efficacia di queste campagne si basa su indicatori quantitativi chiamati KPI, che misurano le performance rispetto agli obiettivi prefissati.

Nel mondo dei social è tutta questione di KPI-Key Performance Indicators, ossia le metriche quantitative che misurano l’efficacia di un’azienda nel raggiungere gli obiettivi strategici. Lo sa bene Kolsquare, la piattaforma leader in Europa per l’influencer marketing, che, analizzando le performance di moda e lusso su Instagram e Tik Tok, ha stilato la classifica dei cento marchi più attivi. E sebbene il podio spetti al mondo dell’ultra-fast-fashion, con Shein che domina tanto su Instagram quanto su Tik Tok, non mancano case study che dimostrano come una strategia curata, ma contenuta possa essere più efficace di un’attività a tappeto. “I dati del quarto trimestre 2025 ci dicono qualcosa di molto profondo: le dinamiche di distribuzione e vendita dei prodotti oggi rispecchiano fedelmente le dinamiche social.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Influencer marketing: quali sono i marchi moda più attivi sui social?

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