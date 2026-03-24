Nella preghiera della sera del 24 marzo 2026, si invita a rivolgersi a Dio per affidare le esperienze della giornata e liberarsi dalle preoccupazioni. La preghiera mira a favorire un riposo sereno e a ritrovare la pace interiore. Nessuna altra informazione viene fornita riguardo a dettagli specifici o contesti aggiuntivi.

La preghiera della sera per ritrovare la pace interiore. Affida a Dio la tua giornata e scaccia le preoccupazioni per riposare con serenità. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. Amen. O Dio, Tu che innalzi gli umili e colmi di beni gli affamati, aiuta i deboli, solleva gli sfiduciati, conforta i morenti. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 24 Marzo 2026: per ritrovare la pace del cuore

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