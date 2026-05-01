Precipita nel vuoto dal 16esimo piano | morto un uomo a Milano

Un uomo di 40 anni è deceduto giovedì sera a Milano dopo essere caduto dal 16esimo piano di un edificio in via Trasimeno, nella zona Crescenzago. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, al momento senza aver comunicato dettagli aggiuntivi.

Un uomo di 40 anni è morto precipitando nel vuoto in via Trasimeno (zona Crescenzago) a Milano nella serata di giovedì 30 aprile. Stando a quanto trapelato, si tratterebbe di un gesto volontario.La tragediaTutto è accaduto poco dopo le 19. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori del 118.🔗 Leggi su Milanotoday.it Schianto a Milano, morto un 19enne: il guidatore senza patente si finge soccorritore Notizie correlate Tragedia alle porte di Milano: precipita nel vuoto dal settimo piano e muoreUn anziano di 90 anni è morto precipitando nel vuoto dal settimo piano di un palazzo civico 4 di via Concordia a Cinisello Balsamo (hinterland nord... Choc in Italia, bimbo di 2 anni precipita nel vuoto dal secondo piano: un incuboUn pomeriggio che avrebbe dovuto trascorrere come tanti altri si è trasformato in pochi istanti in un momento di grande paura a Cuorgnè (Torino),... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Precipita nel vuoto dal 16esimo piano: morto un uomo a Milano; Brescia, precipita dal quarto piano dell'ospedale Civile: morto 35enne; Dramma al Civile: precipita nel vuoto per 10 metri, 35enne muore sul colpo - BresciaToday; Lite a Giavera del Montello: tenta di calarsi dal balcone e precipita nel vuoto. Precipita nel vuoto dal 16esimo piano: morto un uomo a MilanoTutto è accaduto poco dopo le 19. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’automedica accorsa in codice rosso, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che ... milanotoday.it Roma, 24enne precipita nel vuoto dal sesto piano: indagini e prime ipotesiA Roma, un giovane di 24 anni è morto dopo essere caduto dal sesto piano di un edificio situato nel quartiere San Giovanni. notizie.it Paziente precipita e muore dal quarto piano dell’ospedale - facebook.com facebook