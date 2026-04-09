Tragedia alle porte di Milano | precipita nel vuoto dal settimo piano e muore

Nella mattinata di giovedì 9 aprile, un uomo di 90 anni è deceduto dopo essere caduto dal settimo piano di un edificio in via Concordia, a Cinisello Balsamo, nell'hinterland nord di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’anziano non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Un anziano di 90 anni è morto precipitando nel vuoto dal settimo piano di un palazzo civico 4 di via Concordia a Cinisello Balsamo (hinterland nord di Milano) nella mattinata di giovedì 9 aprile.Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Precipita nel vuoto, muore un giovane (foto)Dramma nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere Cavoni a Frosinone dove, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, un... Leggi anche: Donna precipita dal quarto piano e muore a Milano, indagini in corso: “Si era appesa alla grondaia per salvarsi” Scontro a Milano tra un taxi e una moto, morti due ventenni Temi più discussi: Patrizia Trabucco e Damiano Atzeni: chi sono le due vittime dell'incidente della via Tuscolana; Tragico incidente a Milano, schianto auto-moto: morto il 19enne Maechel Dantone; Incidente, perde il controllo della moto e si schianta: 29enne morto a Pasquetta; Scontro frontale tra due auto alle porte di Ivrea: muore una donna di 79 anni. Tragedia alle porte di Milano: precipita nel vuoto dal settimo piano e muoreUn anziano di 90 anni è morto precipitando nel vuoto dal settimo piano di un palazzo civico 4 di via Concordia a Cinisello Balsamo (hinterland nord di Milano) nella mattinata di giovedì 9 aprile. milanotoday.it Trovato morto in casa, ipotesi esalazioni di una stufaLa tragedia nella frazione Muiafora alla Chiassa, alle porte di Arezzo. La scoperta è avvenuta grazie all’intervento dei vigili del fuoco, chiamati per un principio di incendio ... lanazione.it Commemorazione della tragedia della Funivia del Monte Faito: il programma del 17 aprile In occasione della commemorazione del primo anniversario della tragedia della Funivia del Monte Faito, il prossimo 17 aprile si terrà una giornata di raccoglimento e m - facebook.com facebook Tragedia nel Canale della Manica: muoiono affogate 4 persone. Cos'è la nuova tattica dei taxi boat x.com