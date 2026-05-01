precipita in aereo ceo di calzedonia illeso per miracolo

Il presidente di un grande gruppo di moda è rimasto miracolosamente illeso dopo un incidente aereo. L'evento ha coinvolto un velivolo di piccole dimensioni durante un volo di routine. A bordo si trovava anche il responsabile della società, che non ha riportato ferite. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente e non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Il presidente del Gruppo Oniverse (Calzedonia) Sandro Veronesi, è stato protagonista di una storia che ha dell'incredibile. Si è miracolosamente salvato da un incidente aereo nei cieli della Francia il 24 aprile scorso. Veronesi, 67 anni, viaggiava su un aereo da turismo assieme a un 56enne italiano e il velivolo si è schiantato in un campo nel comune Labastide-Villefranche, nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione della Nuova Aquitania. L'ultraleggero era decollato da Saint-Pierrre-d'Oleron, ma sono emerse difficoltà che hanno costretto il pilota a un atterraggio d'emergenza, utilizzando il paracadute di frenata. Ed è stato proprio il paracadute balistico di emergenza, dispositivo progettato per rallentare la discesa dell'intero velivolo in situazioni critiche, che ha dato un lieto fine all'avventura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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