Un incidente aereo ha coinvolto il patron di Calzedonia, un imprenditore italiano, in Francia. Fortunatamente, è uscito dall’incidente senza ferite e sta bene. L’evento ha causato grande spavento, ma non ha avuto conseguenze fisiche per lui. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media, che ne hanno dato risalto senza commenti aggiuntivi.

Tanta paura ma la fortuna di essere ancora vivo: è stato enorme lo spavento per Sandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse che comprende, tra gli altri marchi, Calzedonia Tezenis e Intimissimi. L’aereo da turismo sul quale viaggiava nella zona Labastide-Villefranche, nel sud-ovest della Francia, si è schiantato al suolo. La dinamica dell’incidente. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio del 24 aprile ma sono emersi soltanto nelle ultime ore. Veronesi, grande appassionato di volo, si trovata a bordo del velivolo in compagnia di un altro italiano di 56 anni quando, improvvisamente, si sono registrate difficoltà tecniche. L’aereo, in quei momenti, stava sorvolando un’area agricola.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Francia, incidente aereo per il patron di Calzedonia. È illeso

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