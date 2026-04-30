Incidente aereo per Sandro Veronesi patron di Oniverse ex Calzedonia | velivolo precipitato in Francia lui illeso - VIDEO

Un incidente aereo si è verificato in Francia mentre un imprenditore, noto per essere il patron di un'azienda di moda, stava sorvolando la zona di Labastide-Villefranche insieme a un altro uomo. Il velivolo è precipitato, ma lui è uscito illeso. Le autorità stanno verificando le cause dell'incidente e non ci sono segnalazioni di feriti gravi. Un video mostra i momenti immediatamente successivi alla caduta.

L'imprenditore stava sorvolando la zona di Labastide-Villefranche con un compagno di volo quando è rimasto coinvolto in un incidente. I due si sono salvati grazie al paracadute balistico Sandro Veronesi, patron di Oniverse (ex Calzedonia), è rimasto coinvolto in un incidente aereo in Francia:.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Oniverse ex Calzedonia: velivolo precipitato in Francia, lui illeso - VIDEO Notizie correlate Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui trovato illeso nell’erbaL'imprenditore Sandro Veronesi era su un aereo da turismo in Francia insieme a un altro uomo quando è avvenuto l'incidente: fortunatamente per loro... Incidente aereo in Francia, a bordo c’era Sandro Veronesi: l’imprenditore è illeso nonostante lo schiantoUn volo che poteva avere conseguenze di gran lunga peggiori, evitate da una coincidenza provvidenziale e dalla prontezza di riflessi: sono stati... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui illeso; Incidente aereo in Francia per il patron di Calzedonia Sandro Veronesi: il mezzo si schianta, ma lui, trovato disteso sull'erba, è illeso; Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: trovato disteso sull'erba con il compagno di volo. Stanno bene; Incidente aereo per Sandro Veronesi in Francia: illesi lui e il pilota. Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui trovato illeso nell’erbaL'imprenditore Sandro Veronesi era su un aereo da turismo in Francia insieme a un altro uomo quando è avvenuto l'incidente: fortunatamente per loro solo ... fanpage.it Paura nei cieli in Francia: incidente aereo per Sandro Veronesi, come staIl presidente del gruppo Oniverse, Sandro Veronesi, è rimasto coinvolto in un incidente aereo in Francia mentre si trovava a bordo di un velivolo da turismo. notizie.it Il patron di Calzedonia Sandro Veronesi si schianta in aereo: il guasto, la manovra di emergenza, i soccorsi – Che cosa sappiamo Il manager fra i più ricchi del mondo nella classifica Forbes stava sorvolando i Pirenei - facebook.com facebook Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui trovato illeso nell’erba x.com