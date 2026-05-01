In Italia, i lavoratori precari affrontano condizioni di incertezza, mentre in Spagna i rider sono impiegati come dipendenti. Un’analisi condotta da un docente di Scienza Politica esamina le differenze tra i due paesi e come le decisioni politiche influenzano il loro status lavorativo. La questione riguarda principalmente le modalità di regolamentazione e le tutele previste per questi lavoratori. La discussione si concentra sulle politiche adottate dai governi e sulle implicazioni legali.

Pubblichiamo un’analisi di Matteo Jessoula, ordinario di Scienza Politica all’università degli Studi di Milano, e Paolo Funari, ricercatore presso l’università degli studi di Milano A dieci anni dalle prime mobilitazioni dei rider a Torino, l’ accusa di caporalato digitale mossa dalla Procura di Milano nei confronti di Glovo e Deliveroo ha destato clamore, sottolineando l’inefficacia della politica italiana nel contrastare le pratiche di sfruttamento nel settore. Nel frattempo, in Spagna, tutti i rider sono divenuti lavoratori dipendenti, dopo che anche Uber Eats – ultima tra le piattaforme operanti nel paese iberico – si è conformata alla Ley Rider del 2021.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Precari in Italia, dipendenti in Spagna: il destino dei rider lo decide la politica

Notizie correlate

Nasce il "rifugio" per i lavoratori precari e la sosta dei rider \ FOTOIl presidio è il frutto dell'accordo firmato da Comune di Campi Bisenzio, CGIL, Cooperativa Il Girasole e Società della Salute zona fiorentina Nord...

10 scelte vitali: lo spettacolo che decide il tuo destinoLo spettacolo interattivo Dieci modi per morire felici, diretto da Emanuele Aldrovandi e interpretato da Luca Mammoli, approda oggi nella sala...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Lavoro, 30 mila posti persi in un anno e inattività in aumento: i dati su occupazione e disoccupazione.

In Italia 12.000 medici precari. Quando finirà?l'etimologia della parola precario, deriva dalla parola latino prex o precis cioè preghiera, implorazione, supplica. Pertanto, l'aggettivo precario, conferisce al sostantivo cui si riferisce, la ... quotidianosanita.it

Troppi medici precari in Italia e specie in Campaniaimmagino talvolta il futuro, come spesso capita alla nostra generazione,e mi rendo conto che il welfare di cui l’Italia, nello scorso decennio, è stata tra i maggiori fautori, è ormai stato ... quotidianosanita.it