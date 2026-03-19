10 scelte vitali | lo spettacolo che decide il tuo destino

Lo spettacolo interattivo Dieci modi per morire felici, diretto da Emanuele Aldrovandi e interpretato da Luca Mammoli, approda oggi nella sala Thierry Salmon dell’Arena del Sole. La produzione, curata da Ert insieme a I teatri di Reggio Emilia, propone un’esperienza teatrale unica dove dieci spettatori diventano protagonisti attivi, guidando il corso della narrazione attraverso scelte cruciali che determinano l’esito finale della vita simulata. L’iniziativa si svolge da giovedì 19 marzo fino a domenica, offrendo un bis esistenziale tra gioco e rappresentazione. L’obiettivo dichiarato non è semplicemente intrattenere, ma costringere il pubblico a confrontarsi con le regole fondamentali che regolano la convivenza sociale e l’attribuzione di senso all’esistenza umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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