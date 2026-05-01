Da alcune settimane si registrano disagi nella raccolta di sfalci e potature nelle vie Garibaldi e Vincenzo Bellini. Nonostante le segnalazioni, l’amministrazione comunale ha confermato che il servizio di raccolta rimane invariato, senza variazioni nel calendario o nelle modalità di smaltimento. La situazione ha causato accumuli di materiale verde lungo le strade interessate, senza che siano stati annunciati interventi straordinari.

Disagi nella raccolta di sfalci e potature, da un paio di settimane, segnalati in particolare nelle vie Garibaldi e Vincenzo Bellini. "È un caos – lamentano alcuni residenti –. Nonostante il calendario preveda il ritiro il lunedì e il giovedì di organico e residui verdi, bidoni e sacchi del verde restano sul marciapiede. La situazione è assurda. Alia sostiene che il servizio ora è on demand, quindi su richiesta, tramite la loro piattaforma, come è scritto su un volantino che gli operatori hanno lasciato nei bidoncini per gli scarti verdi. Ma con questa prenotazione le date disponibili per la raccolta sono lontanissime. Dovremmo tenerci l’erba a marcire per settimane? Il Comune, al contrario, sostiene che il ritiro deve avvenire regolarmente nei giorni stabiliti senza prenotazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Potature e sfalci non ritirati: "La raccolta è invariata"

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Ma dai… siamo seri! Potature di decine di tigli sul sempione altezza nerviano! Perché esistono degli incompetenti del genere! #lisasanimals - facebook.com facebook