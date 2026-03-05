sansepolcro parte la raccolta sfalci e piccole potature

A Sansepolcro è iniziata la raccolta di sfalci e piccole potature all’interno del porta a porta. Il servizio domiciliare viene attivato su richiesta dei cittadini, che potranno prenotare il ritiro direttamente presso le autorità competenti. La novità riguarda principalmente le zone urbane del centro storico e le aree limitrofe. La raccolta si svolge secondo un calendario prestabilito.

Arezzo, 5 marzo 2026 – Raccolta sfalci e piccole potature all'interno del perimetro del Porta a Port a: al via il servizio domiciliare su richiesta. Il Comune di Sansepolcro informa che, successivamente all'avvio del servizio Porta a Porta sulla Zona Collina del 2 febbraio 2026 è in vista l'avvio del servizio di raccolta sfalci e piccole potature prodotti dalla manutenzione del verde domestico previsto dal 30 marzo 2026. Il servizio è dedicato ai cittadini residenti all'interno dell'area servita dal Porta a Porta (Centro Storico e Anello Limitrofo e Zona Collina) che dispongono di giardini o aree verdi private e consente il ritiro dei residui vegetali come sfalci d'erba, foglie, erbacce, fiori recisi e piccole potature. 🔗 Leggi su Lanazione.it

