Raccolta sfalci e piccole potature all' interno del perimetro del porta a porta

Il Comune di Sansepolcro annuncia che, dopo l'inizio del servizio di raccolta porta a porta sulla zona collina il 2 febbraio 2026, è prevista per il 30 marzo 2026 l'attivazione della raccolta di sfalci e piccole potature derivanti dalla manutenzione del verde domestico. La comunicazione riguarda le aree interessate dal nuovo sistema di raccolta e specifica le date di avvio del servizio.

Il Comune di Sansepolcro informa che, successivamente all'avvio del servizio porta a porta sulla zona collina del 2 febbraio 2026 è in vista l'avvio del servizio di raccolta sfalci e piccole potature prodotti dalla manutenzione del verde domestico previsto dal 30 marzo 2026. Il servizio è dedicato ai cittadini residenti all'interno dell'area servita dal porta a porta (centro storico e anello limitrofo e zona collina) che dispongono di giardini o aree verdi private e consente il ritiro dei residui vegetali come sfalci d'erba, foglie, erbacce, fiori recisi e piccole potature. A chi ne farà richiesta verrà fornito gratuitamente un contenitore carrellato che dovrà essere utilizzato esclusivamente per il conferimento di materiale vegetale sfuso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Sansepolcro, parte la raccolta sfalci e piccole potatureArezzo, 5 marzo 2026 – Raccolta sfalci e piccole potature all'interno del perimetro del Porta a Port a: al via il servizio domiciliare su richiesta.

Capannoli, il calendario del 2026 celebra un traguardo: dieci anni di raccolta differenziata porta a porta“Il calendario della raccolta diventa anche uno strumento per far conoscere i dati alla cittadinanza, alle aziende, alle associazioni.

Aggiornamenti e notizie su Raccolta sfalci.

Temi più discussi: Raccolta del verde. Risultati del 2025; Raccolta gratuita a Grottarossa di ingombranti sfalci e tessuti; Ama il tuo quartiere 28 febbraio 1 marzo; Rifiuti verdi, dimezzata la produzione di sfalci.

Sansepolcro, parte la raccolta sfalci e piccole potatureArezzo, 5 marzo 2026 – Raccolta sfalci e piccole potature all'interno del perimetro del Porta a Port a: al via il servizio domiciliare su richiesta. Il Comune di Sansepolcro informa che, successivamen ... lanazione.it

Al via la raccolta di sfalci nel comune di DairagoSul territorio di Dairago torna anche quest’anno, con partenza da venerdì 3 aprile, il servizio di ritiro domiciliare di sfalci d’erba, scarti vegetali in genere e ramaglie. Esclusivamente a beneficio ... ticinonotizie.it

RACCOLTA A DOMICILIO SFALCI E POTATURE A partire da mercoledì 4 marzo 2026 a San Giuliano viene riattivato il servizio di raccolta a domicilio degli scarti vegetali (sfalci e potature). Per usufruire del servizio è necessario iscriversi come indicato. - facebook.com facebook