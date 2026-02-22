A Porto Sant’Elpidio Camerino raggiunto in pieno recupero

A Porto Sant’Elpidio, Camerino segna due reti nel secondo tempo per recuperare lo svantaggio iniziale. La causa è il gol subito nel primo tempo, che ha messo sotto pressione la squadra ospite. I giocatori di Camerino hanno spinto forte, inserendo subito cambi e aumentando l’intensità. All’ultimo minuto, una conclusione vincente ha portato il pareggio. La partita si conclude con un risultato che rispecchia i continui sforzi della squadra.

2 CAMERINO 2: Luccerini, Donzelli, Magliulo, Vallasciani T. (35'st Parmegiani), Luciani, Cerquozzi, Fenni (11'st Amici), Capiato, Ioele, Venturim (30'st Ercoli), Di Rosa (15'st Vallasciani I). All.: Mengoni. CAMERINO: Bartoloni, Barilaro, Corazzi, Scotini, Frinconi, Ferretti, Martellucci (9'st Jachetta) (19'st Raponi), Cicci, Iori (30'st Maccioni), Gubinelli (42'st Carnevali), Marchionni (25'st Staffolani). All.: Giacometti. Arbitro: Mariani di Ascoli. Reti: 42' Venturim, 46'pt Iori, 38'st Cicci, 52'st rig. Ioele. Il Porto Sant'Elpidio pareggia in extremis la combattuta sfida contro il Camerino (2-2).