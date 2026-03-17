Porto Sant’Elpidio | 41enne scomparsa maxi ricerca in mare

A Porto Sant’Elpidio, sul litorale fermano, sono in corso intense operazioni di ricerca per una donna di 41 anni scomparsa. Le autorità stanno pattugliando le zone di mare e spiaggia, mentre i soccorritori coordinano le ricerche. La scomparsa è stata segnalata questa sera, e le forze dell’ordine stanno lavorando per rintracciare la donna.

Sul litorale fermano, le ricerche per una donna di 41 anni sono in pieno svolgimento questa sera del 17 marzo 2026. La segnalazione è partita nel primo pomeriggio dopo che un conoscente ha rintracciato il veicolo della 41enne parcheggiato a pochi metri dalla battigia di Porto Sant’Elpidio. Dalla ore 13 non ci sono più notizie della cittadina dell’Est Europa, scatenando immediatamente un massiccio dispiegamento dei soccorsi. La macchina dei soccorsi vede impegnati militari della guardia costiera con tre motovedette operanti in mare aperto e l’elicottero Nemo decollato da Pescara. Alle operazioni partecipa anche la capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, coordinando i sommozzatori della Capitaneria stessa e dei vigili del fuoco insieme a carabinieri e polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Sant’Elpidio: 41enne scomparsa, maxi ricerca in mare Articoli correlati Leggi anche: A Porto Sant’Elpidio. Camerino raggiunto in pieno recupero Porto Sant’Elpidio: FantaSanremo esplode, 2 milioni di squadre e menuPorto Sant’Elpidio si prepara a vivere una settimana all’insegna del Festival di Sanremo, trasformandosi in un vero e proprio hub per gli... Contenuti e approfondimenti su Porto Sant'Elpidio 41enne scomparsa... Lite all’alba con una chiave telescopica: denunciato 41enne. Arresto a Porto Sant’ElpidioUbriaco minaccia una guardia giurata fuori da un bar: denunciato e portato in ospedale. A Porto Sant’Elpidio arrestato un 43enne per una condanna definitiva.Intervento dei carabinieri tra Montegiorgio ... rivieraoggi.it Donna scomparsa a Porto Sant'Elpidio, ricerche in mareDal primo pomeriggio di oggi, sul litorale fermano sono in corso le ricerche di una donna di 41 anni originaria dell'Est Europa. (ANSA) ... ansa.it