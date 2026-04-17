Siracusa turista minorenne disperso in mare | ricerche in corso a Eloro

A Siracusa, le forze dell'ordine stanno portando avanti ricerche in mare a Eloro per un minorenne disperso. Sul luogo sono intervenute motovedette e un elicottero, lavorando per rintracciare il giovane. La scomparsa è stata segnalata nelle ultime ore e le operazioni di ricerca continuano senza sosta. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla dinamica o sulle circostanze che hanno portato alla scomparsa sono stati ancora resi noti.

Turista minorenne disperso a Eloro: ricerche in mare a Siracusa con motovedette, elicottero e forze dell’ordine al lavoro Momenti di grande apprensione nel Siracusano, doveun giovane turista straniero, minorenne, risulta disperso in mare dalla tarda mattinata di oggi nelle acque antistanti la località balneare di Eloro.Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava in Sicilia in vacanza con la propria famiglia quando avrebbe deciso di fare un bagno. Dopo essere entrato in acqua, però, si sono perse le sue tracce, facendo scattare immediatamente l’allarme.Le circostanze esatte dell’accaduto restano ancora poco chiare e sono al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti prima della scomparsa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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