Sabato 2 maggio 2026 alle 21:30 si gioca l'incontro tra Porto e Alverca, con formazioni ufficiali, quote e pronostici già disponibili. A tre giornate dalla fine della Primeira Liga, il Porto guida la classifica con sette punti di vantaggio sul Benfica, che ha superato a sorpresa lo Sporting e si avvicina alla vetta. La partita si svolge allo stadio del Porto, con la possibilità di consegnare il titolo ai Dragoni già in questa occasione.

Mancano solo 3 giornate alla fine della Primeira Liga e il Porto ha 7 punti di vantaggio sul Benfica, che a sorpresa ha superato lo Sporting ed è diventata la squadra più vicina ai Dragoni: il titolo è in mano alla squadra di Farioli, che può vincerlo già sabato notte, in casa con l’Alverca. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-Alverca (sabato 02 maggio 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria dei Dragoni e conquista del titolo?

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