A tre turni dalla fine della Primeira Liga, il Porto guida la classifica con sette punti di vantaggio sul Benfica, che ha superato lo Sporting e si trova ora in seconda posizione. La partita di sabato sera contro l’Alverca rappresenta un’occasione importante per i Dragoni di mettere una mano sul titolo, considerando che potrebbero laurearsi campioni già in questa giornata. Le formazioni e le quote sono state già definite, mentre i pronostici indicano una possibile vittoria del Porto.

Mancano solo 3 giornate alla fine della Primeira Liga e il Porto ha 7 punti di vantaggio sul Benfica, che a sorpresa ha superato lo Sporting ed è diventata la squadra più vicina ai Dragoni: il titolo è in mano alla squadra di Farioli, che può vincerlo già sabato notte, in casa con l’Alverca. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-Alverca (sabato 02 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria dei Dragoni e conquista del titolo?

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