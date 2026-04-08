Il Porto ospita il Nottingham Forest giovedì sera al Do Dragao nell’andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Farioli sta affrontando impegni su più fronti, il che potrebbe influire sulla forma in questa fase della competizione. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker, con particolare attenzione alla possibilità che entrambe le squadre segnino nel corso della partita.

Il Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta dividendo le proprie energie tra i vari fronti in cui è impegnata e non è sempre facile essere al massimo in tutte le occasioni. Sabato notte, ad esempio, sono scappati via. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-Nottingham Forest (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe al Do Dragao?

Porto-Nottingham Forest (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Reds si misurano con la squadra di FarioliIl Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta...

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Continua la corsa verso la gloria europea: Porto e Nottingham Forest sono pronti a giocarsi tutto nei quarti di Europa League La sfida tra i due club vi aspetta giovedì dalle 20:30 LIVE su Tv8. x.com

Igor Tudor è stato colpito da un grave lutto: suo padre Marco è scomparso proprio durante la partita persa dal Tottenham contro il Nottingham Forest. Al termine della gara, conclusa con un pesante 3-0 che lascia gli Spurs a un solo punto dalla zona retroces - facebook.com facebook