Questa sera il Porto affronta lo Sporting Lisbona in una partita che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica. La squadra di casa, imbattuta fino all’ultimo turno, ha subito una battuta d’arresto contro il Casa Pia, lasciando spazio alla rimonta degli avversari. Ora si aspetta una reazione forte da parte dei portoghesi, che cercano di allungare ancora e mettere pressione ai rivali. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e il match promette emozioni.

La stagione stratosferica del Porto ha vissuto un improvviso stop nello scorso turno: la capolista ha subito la prima sconfitta in campionato contro il Casa Pia e ha permesso il riavvicinamento dello Sporting Lisbona a 5 punti. Il fatto che questo sia successo proprio prima dello scontro diretto di lunedì, che potrebbe avere un peso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-Sporting Lisbona (lunedì 09 febbraio 2026 ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Leoni imbattuti al Do Dragao?

Questa sera si gioca uno dei match più attesi della Primeira Liga.

