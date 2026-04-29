In Italia, il trasporto di circa 19 milioni di cani e gatti in auto e moto è regolamentato dal Codice della Strada. Secondo l'articolo 169, chi porta gli animali deve usare gabbie o reti di protezione per prevenire distrazioni al volante. Le norme sono specifiche e prevedono sanzioni in caso di infrazione. Queste disposizioni sono state introdotte per garantire la sicurezza di tutti i coinvolti nel traffico.

? Cosa sapere Il Codice della Strada regola il trasporto di 19 milioni di cani e gatti.. L'articolo 169 impone gabbie o reti per evitare distrazioni al conducente.. Oltre 19 milioni di cani e gatti domestici circolano in Italia, ma la normativa sul trasporto con veicoli a motore impone vincoli severi per evitare che gli animali diventino proiettili pericolosi durante un sinistro o disturbino la guida. La gestione degli spostamenti con animali domestici non è una questione di semplice comodità, ma di rispetto rigoroso del Codice della Strada. viaggia su quattro ruote, l’articolo 169 regola ogni movimento, stabilendo che solo gli animali domestici possono essere trasportati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cani e gatti in auto o moto: le regole ferree per evitare sanzioni

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