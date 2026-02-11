Si possono rottamare le multe? Tutto quello che c' è da sapere

La possibilità di rottamare le multe stradali dipende da diversi fattori. La legge di bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione quinquies, ma non tutte le cartelle sono automaticamente comprese. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione spiega che tutto dipende da chi ha deciso di irrogare la multa e se il carico, così come appare in cartella, può essere considerato “definibile”. In sostanza, non esiste una regola valida per tutti, e ogni caso va valutato singolarmente.

La Rottamazione quinquies, introdotta con la Legge di bilancio 2026, ha riportato in primo piano un dubbio ricorrente: le cartelle per sanzioni stradali possono rientrare nella definizione agevolata? Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiariscono che non esiste una risposta valida per tutti: per le multe conta soprattutto chi ha irrogato la sanzione e se il carico, così come risulta in cartella, rientra davvero tra quelli “definibili”. In sintesi: attenzione all’ente e alla tipologia di debito prima di dare per scontato lo sconto. Quali carichi rientrano e quali restano fuori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Si possono rottamare le multe? Tutto quello che c'è da sapere Approfondimenti su Multe Rottamazione Traghetti per l'Istria e Lussino: si riparte a giugno, tutto quello che c'è da sapere Con l’arrivo dell’estate, riprendono i collegamenti via mare tra Trieste, l’Istria e Lussino, offrendo numerose possibilità di viaggio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rottamazione quinquies cartelle esattoriali - Tutto quello che c'è da sapere ! Ultime notizie su Multe Rottamazione Argomenti discussi: Rottamazione cartelle comunali: Imu, Tari e multe non pagate, ecco come funziona; Rottamazione 5, come misurare il beneficio della nuova definizione agevolata; Rottamazione quinquies, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: dalle rate alle multe; Esclusi dalla rottamazione delle cartelle, resta l’unica possibilità alternativa. Rottamazione quinquies, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: dalle rate alle multeLeggi su Sky TG24 l'articolo Rottamazione quinquies, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: dalle rate alle multe ... tg24.sky.it Rottamazione-quinquies e cartelle rateizzate: cosa succede ai piani in corsoNella Rottamazione-quinquies possono rientrare le cartelle già rateizzate. Cosa succede ai piani in corso e quando ripartono i pagamenti. pmi.it Tutti pazzi per le Olimpiadi. Del milione e 500mila biglietti disponibili per tutto il periodo di gare Quali sono i biglietti che si possono comprare anche a 30 euro - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.