Roy Hodgson da record torna in panchina a 78 anni | torna al Bristol City dopo quarant'anni

A 78 anni, Roy Hodgson torna ad allenare in Inghilterra, firmando con il Bristol City. È la prima volta che torna a guidare questa squadra, che aveva già allenato nel 1982. Hodgson ha battuto un nuovo record di longevità nel ruolo di allenatore nel calcio inglese. La sua nomina rappresenta un nuovo capitolo nella sua lunga carriera nel calcio.

Roy Hodgson piazza un nuovo record a 78 anni: è diventato il nuovo allenatore del Bristol City, la prima squadra inglese che ha allenato in carriera nel 1982. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Infinito Roy Hodgson, torna in panchina a 78 anni! Allenerà il Bristol in Championship Roy Hodgson, nuovo capitolo in panchina a 78 anni: è lui l’allenatore scelto dal Bristol City. I dettagliMercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Retegui Milan, la chiave per... Contenuti e approfondimenti su Roy Hodgson da Argomenti discussi: Roy Hodgson torna ad allenare a 78 anni e batte il record di un altro grande tecnico. Roy Hodgson torna ad allenare a 78 anni e batte il record di un altro grande tecnicoA 78 anni - ad agosto saranno 79 - Roy Hodgson non ha perso ancora la forza e la voglia di allenare. Il tecnico inglese, fermo dalla stagione 2023-2024, quando ha allenato il Crystal Palace in Premier ... msn.com Roy Hodgson torna in panchina, a 78 diventa allenatore ad interim del Bristol CityRoy Hodgson è da oggi il nuovo allenatore del Bristol City. A 78 anni il tecnico inglese va ad allenare in Championship, seconda divisione ... derbyderbyderby.it