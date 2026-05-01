Il primo maggio 2026, al Parco Bellini di Ponte San Giovanni, si terrà un evento che durerà dodici ore, con musica reggae proposta dalla Blaze Up Crew. L'iniziativa include anche esposizioni di artigianato locale e momenti dedicati alla promozione dei diritti civili. L'evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e mira a coinvolgere la comunità in una giornata dedicata alla musica e alla socialità.

?? Cosa sapere Il 1 maggio 2026 la Blaze Up Crew organizza dodici ore di musica al Parco Bellini. L'evento a Ponte San Giovanni unisce ritmi reggae, artigianato locale e difesa dei diritti. Il Parco Bellini di Ponte San Giovanni ospiterà venerdì 1 maggio 2026 il Primo Maggio Reggae, un festival gratuito che promette dodici ore di ritmi serrati e impegno sociale per celebrare il lavoro e la pace. L'evento, che trasforma il verde del parco in un grande laboratorio a cielo aperto, nasce dalla v .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte San Giovanni: 12 ore di musica reggae per il 1° Maggio

Notizie correlate

Leggi anche: Primo Maggio Reggae 2026: appuntamento al Parco Bellini di Ponte San Giovanni

Leggi anche: Lavoro e pace con il Primo Maggio Reggae di Perugia . Dodici ore non stop tra musica, festa e socialità

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Perugia, verso la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Ponte San Giovanni; Sakura Judo Ponte San Giovanni: un mese di successi tra agonismo e istituzioni; Ponte San Giovanni, cade in un fosso: soccorso e portato in ospedale -; Mobilità, nuova sfida del Comune. Tornano gli autobus notturni. Quattro linee ogni sera dalle 22 alle 5.

Due settimane per salvare la scuola di Ponte San Giovanni. Tregua armata per l'Ic 12PERUGIA - Due settimane di tempo. È quanto ha chiesto il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Sergio Repetto per risolvere (e salvare) l’Istituto comprensivo Perugia 12 di Ponte San Giovanni e ... ilmessaggero.it

Svincolo di Ponte San Giovanni, lavori in undici fasi: dureranno tre anni. A primavera cantiere per due galleriePrima i lavori per l’ammodernamento delle gallerie di Piscille e Madonna Alta (anche di notte) e poi le rampe con il nuovo svincolo di Ponte San Giovanni. La partita per evitare che il Raccordo e ... ilmessaggero.it

A Ponte San Giovanni il ballo ha una funzione motoria e sociale grazie a Polvere di Stelle Link alla notizia al primo commento - facebook.com facebook