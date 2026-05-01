Durante il ponte di Maggio, la regione della Tuscia mira a raggiungere un'occupazione dell'80% tra borghi e terme. Nel Centro Italia, le presenze turistiche complessive hanno superato l'83%, superando le aree del Nord Est e del Sud. Questi dati indicano un aumento delle visite in alcune località storiche e termali della zona. La situazione si inserisce in un quadro di ripresa del settore turistico nella regione.

? Cosa sapere La Tuscia punta all'80% di occupazione tra borghi e terme per il ponte di maggio.. Il Centro Italia registra l'83% di presenze superando il Nord Est e il Sud.. Circa 6,9 milioni di persone sono previste nelle strutture ricettive ufficiali per il ponte del Primo Maggio, tra oggi 30 aprile e il 3 maggio, con la Tuscia che punta a una saturazione delle camere superiore all’80% grazie ai borghi e alle località termali. Il movimento turistico nazionale sta già dando i primi segnali della stagione estiva, con un tasso medio di occupazione delle sistemazioni prenotate online che tocca il 78%, ovvero quasi 8 camere su 10 già impegnate....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte di Maggio: la Tuscia punta all’80% tra borghi e terme

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