Il 30 aprile si terrà un'ultramaratona di 80 chilometri tra i borghi di Nuoro e Galtellì, organizzata dall’ANIAD Sardegna. La gara attraverserà paesaggi rurali e punti di interesse lungo il percorso, coinvolgendo diversi partecipanti provenienti da varie regioni. L’evento mira anche a sensibilizzare sul tema del diabete, promuovendo uno stile di vita attivo e sano.

? Cosa sapere L'ANIAD Sardegna organizza un'ultramaratona di 80 km tra Nuoro e Galtellì dal 30 aprile.. L'evento tra le ASL 3 e 5 promuove l'esercizio fisico contro il diabete.. Dal 30 aprile al 3 maggio 2026, l’ultramaratona a tappe organizzata dalla sezione sarda dell’ANIAD porterà la prevenzione del diabete tra i sentieri di Nuoro, Orani, Sarule e Galtellì con un percorso totale di 80 chilometri. L’iniziativa, che vede la collaborazione tra la ASL 3 di Nuoro e la ASL 5 di Oristano, punta tutto sul binomio tra movimento fisico e gestione della patologia. Il tema centrale, Diabete in cammino: prevenire e curare, non è solo un titolo ma una missione sociale per promuovere stili di vita sani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 80 km tra i borghi: l’ultramaratona che sfida il diabete

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