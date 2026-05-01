Ponte dello Stretto | il Senato sposta 2,8 miliardi dai fondi del Sud

Il Senato ha approvato il trasferimento di 2,8 miliardi di euro dai fondi di coesione destinati alla Calabria e alla Sicilia. La decisione riguarda una parte delle risorse destinate allo sviluppo e alle infrastrutture nelle regioni del Sud. La cifra sarà spostata dai fondi già assegnati, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici interessati. La votazione si è conclusa con l'ok dell'aula parlamentare, senza opposizioni significative.

? Cosa sapere Il Senato approva il trasferimento di 2,8 miliardi dai fondi di coesione di Calabria e Sicilia.. La manovra sposta le risorse per il Ponte dello Stretto verso altri progetti nazionali.. Il Senato ha approvato il 30 aprile il decreto che ridisegna i fondi per il Ponte di Salvini, svuotando le casse destinate alla Calabria e alla Sicilia per coprire urgenze che non sembrano esserci. La decisione presa a Palazzo Madama mette nero su bianco una realtà che molti già temevano: i cantieri dello Stretto sono slittati a una data indefinita. Mentre la conversione del testo in legge procederà entro il 10 maggio con il voto della Camera, emerge un dettaglio tecnico che colpisce dritto al cuore delle nostre strade e dei nostri porti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte dello Stretto: il Senato sposta 2,8 miliardi dai fondi del Sud Notizie correlate La sottosegretaria Matilde Siracusano: "Col Ponte sullo Stretto un Sud più forte e protagonista dello sviluppo”Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro del dibattito politico con la manifestazione “L’ora del Ponte” , svoltasi a Messina,... Leggi anche: Ponte sullo Stretto, via libera del Senato al decreto: il plauso di Minasi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ponte sullo Stretto di Messina, il presidente Recchi dice no al bis; Un patto per l’area integrata dello Stretto e il ponte: le priorità della Cisl; Ponte sullo Stretto, Recchi lascia la presidenza; Stretto di Messina, rinnovata la governance: ecco tutti i nuovi vertici tra conferme e nuovi ingressi. Ponte sullo Stretto, il Senato approva il Decreto: ora tocca alla CameraPonte sullo Stretto: approvato il Decreto in Senato, ora il testo passa alla Camera per la conversione definitiva in legge. catania.liveuniversity.it Irto: «Il Ponte sullo Stretto non esiste, ma continuate a rubare risorse al Sud»«Il Ponte sullo Stretto non esiste più. Ma loro continuano a rubare soldi al Sud». Così Nicola Irto, senatore e segretario regionale del Partito democratico, in un intervento al Senato riguardo il Pon ... corrieredellacalabria.it Salve,qualcuno mi sa dire se é già posizionato il ponte di ferro per attraversare il Marecchia verso novafeltriagrazie - facebook.com facebook Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita x.com