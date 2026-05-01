Il fine settimana del primo maggio si presenta con condizioni meteo favorevoli, grazie a un'alta pressione che porta temperature in aumento e cieli sereni. Tuttavia, a partire da lunedì, è prevista una diminuzione della stabilità atmosferica, con un ritorno di condizioni instabili e possibili precipitazioni. La situazione meteorologica cambia quindi dopo il weekend, influenzando le previsioni per i giorni successivi.

Il ponte del 1° maggio si apre all’insegna del bel tempo su gran parte d’Italia, grazie al rinforzo temporaneo di un’area di alta pressione che dall’Europa centrale si estende fino al Mediterraneo. Una fase stabile e asciutta che regalerà giornate ideali per gite, viaggi e attività all’aperto, anche se con qualche differenza tra le varie zone del Paese. Già da venerdì si avvertono ancora gli effetti di correnti settentrionali più fresche, che tuttavia tenderanno ad attenuarsi nel corso del fine settimana.Sabato sarà in prevalenza soleggiato al Centro-Nord e in Sardegna, con temperature in graduale rialzo verso valori pienamente in linea con il periodo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ponte del 1° maggio tra sole e clima mite: weekend ideale, ma da lunedì torna l’instabilità

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