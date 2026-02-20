Weekend di svolta | addio maltempo torna il sole e il clima mite

Dopo giorni di maltempo, il cielo torna sereno in Italia grazie all’arrivo di un anticiclone subtropicale. La tempesta che aveva portato pioggia e vento si è ormai allontanata, lasciando spazio a giornate di sole e temperature più miti. Le previsioni indicano un weekend stabile, con temperature che saliranno di qualche grado rispetto ai giorni scorsi. Le spiagge si preparano a riaprire, mentre molti cittadini si godono il primo vero sole dopo settimane di pioggia.

Roma - Dopo il passaggio della tempesta, l’anticiclone subtropicale conquista l’Italia e gran parte d’Europa: ultime piogge sabato, domenica soleggiata con temperature in rialzo. La tempesta Pedro scivola definitivamente verso il Sud-Est europeo mentre sull’Italia avanza una rimonta anticiclonica di origine subtropicale, favorita dall’affondo di una saccatura atlantica in direzione delle Azzorre. Questa configurazione spingerà l’area perturbata verso Turchia e Mar Nero, aprendo la strada a un fine settimana all’insegna del sole e di un clima decisamente più mite, non solo sulla Penisola ma su larga parte del continente.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Weekend di svolta: addio maltempo, torna il sole e il clima mite Leggi anche: Meteo, l'anticiclone resiste: sole e clima mite fino al weekend Leggi anche: Aria mite dall’Atlantico e anticiclone dall’Africa per una settimana tra sole e clima mite: le previsioni Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Grifo, mal di trasferta addio: il Perugia ha vinto 2 delle ultime 3 gare esterne; Addio a James Van Der Beek, indimenticabile protagonista di Dawson’s Creek; Addio a Claudio Sterpin, uno dei protagonisti del caso Resinovich; MotoGP, addio a Phillip Island: dal 2027 si correrà sul nuovo circuito cittadino di Adelaide. Svolta per i medici di famiglia: in arrivo aumenti e addio al vincolo di esclusivitàIl via libera definitivo è arrivato dalla Conferenza Stato-Regioni, suggellando un accordo che segna una boccata d’ossigeno per i sessantamila medici di medicina generale italiani. Il nuovo Accordo ... ilsecoloxix.it Addio alla Ferrari, ora è ufficiale: svolta Leclerc-HamiltonColpo di scena improvviso in casa Ferrari: è ufficiale l'addio in vista del Mondiale di Formula 1 del 2026 Dopo il trionfo di Norris, in Formula 1 è già tempo di pensare al Mondiale 2026 con la gara ... diregiovani.it #Meteo | Clamorosa svolta nel weekend con prove di anticiclone e assaggio di primavera. Stop alle perturbazioni Alessio Colella . x.com Meteo: Weekend di Svolta con l'Anticiclone, ma occhio a Sabato. I dettagli - facebook.com facebook