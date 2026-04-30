Meteo ponte del 1° maggio tra residua instabilità e ritorno del sole | poi alta pressione e clima mite

Durante il ponte del 1° maggio in Sicilia, le condizioni meteorologiche saranno inizialmente caratterizzate da residua instabilità con possibili piovaschi. Nel corso dei giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni con il ritorno del sole e un clima più stabile. Nel fine settimana, l’alta pressione porterà giornate soleggiate e temperature miti, con il cielo che si manterrà generalmente sereno.

Il ponte del 1° maggio in Sicilia sarà caratterizzato da una fase iniziale ancora instabile, seguita da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche e da un ritorno del tempo stabile e soleggiato nel fine settimana.Sono queste le perevisioni del metereologo Lorenzo Badellino di 3.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Il meteo della provincia autonoma di Bolzano. L'alta pressione garantisce tempo molto soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di nubi residue in dissolvimento. Temperature minime piuttosto basse, massime tra 16° e 23° x.com