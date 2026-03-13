Mojtaba | Hormuz resta chiuso Ma il primo discorso è un giallo

Mojtaba ha annunciato che lo stretto di Hormuz rimane chiuso. Nel frattempo, il primo discorso tenuto da un nuovo leader è avvolto nel mistero e definito un giallo. Le sue condizioni di salute variano tra ferite leggere e coma, mentre da quando è stato eletto a Guida Suprema nessuno lo ha più visto in pubblico.

di Marta Ottaviani ROMA Le sue condizioni di salute vanno dal ferimento lieve al coma. Dal giorno della sua elezione a Guida Suprema nessuno lo ha più visto. Ma ieri è finalmente arrivato il primo discorso dell’ ayatollah Mojtaba Khamenei, anche se il testo è stato letto da una giornalista della televisione di Stato iraniana. C’è però una certezza: vivo o no, le posizioni dell’ Iran non sono cambiate, anzi sono ancora più dure di prima. Secondo il Daily Mail, Mojtaba Khamenei sarebbe in coma dallo scorso 28 febbraio, quando è stato colpito dallo stesso raid che ha ucciso suo padre Ali, oltre a sua moglie e a sua figlia. L’ayatollah ha atteso giorni prima di far pervenire le sue parole ufficiali e non ha nemmeno registrato il discorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Teheran dopo gli attacchi a centrali e porti: «Daremo fuoco a petrolio e gas del Golfo». Parla Mojtaba Khamanei (ma non si mostra): «Hormuz resta chiuso» – La direttaNel suo primo messaggio al paese, la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso.

Leggi anche: Iran, Mojtaba Khamenei giura vendetta: "Hormuz resta chiuso". Netanyahu: "È un burattino dei pasdaran"

Medio Oriente Mojtaba Khamenei giura vendetta: «Hormuz resta chiuso»Nel suo primo messaggio da Guida suprema, Mojtaba Khamenei conferma la linea dura dell'Iran nella guerra del Golfo, minacciando la chiusura dello Stretto di Hormuz e nuovi attacchi alle basi americane ... bluewin.ch

Mojtaba Khamenei: lo Stretto di Hormuz resta chiuso, via le basi Usa dalla regioneRoma, 12 mar. (askanews) – Quattro giorni dopo la sua nomina a nuova Guida ... msn.com

Radio1 Rai. . "Vendicare il sangue dei martiri", scrive nel primo messaggio da Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Il Grande Ayatollah non è apparso, è stato letto da una giornalista alla tv di Stato, alimentando i dubbi sulle sue condizioni di salute. - facebook.com facebook

Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei da Guida Suprema dell'Iran è stato letto da una presentatrice della tv statale. Nel testo il figlio di Ali Khamenei giura vendetta per il sangue "dei martiri", tra cui i bambini uccisi nel bombardamento della scuola di Minab. x.com