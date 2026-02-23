Ponte Brivio Tempi più lunghi per i soccorsi

Il ponte Brivio ha causato un aumento dei tempi di soccorso nell’Isola Bergamasca. Le difficoltà di accesso e le condizioni della strada rallentano le operazioni dei vigili del fuoco volontari di Merate. Le squadre devono affrontare percorsi più lunghi per intervenire, creando ritardi nelle operazioni di emergenza. La situazione rende più complesso garantire interventi tempestivi in caso di incidenti o emergenze nell’area. La problematica si fa sentire soprattutto durante le ore di punta.

BRIVIO (Lecco) Tempi di soccorso molto più lunghi nell’ Isola Bergamasca per i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate. A pagarne le conseguenze rischiano di essere quanti abitano, lavorano, si spostano e svolgono attività dall’altra parte dei ponti, nell’Isola Bergamasca appunto. I volontari dei vigili del fuoco di Merate sono spesso chiamati a intervenire pure nei paesi dell’Isola Bergamasca, perché sono più vicini rispetto ai colleghi della provincia di Bergamo. Con il ponte San Michele di Paderno d’Adda vietato ai mezzi pesanti, comprese le camionette dei pompieri, il collegamento più rapido è il ponte di Brivio, che però presto chiuderà completamente per un lungo intervento di rifacimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

