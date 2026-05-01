Poliambulatorio centro prelievi ' salvo' ma il servizio resta fermo al palo

Il segretario cittadino di Azione ha ripreso a sollevare il problema del poliambulatorio di Teverola, con particolare attenzione al centro prelievi. La situazione del servizio di prelievi nel poliambulatorio rimane invariata, nonostante le recenti dichiarazioni che indicano una possibile riapertura. La questione è tornata al centro dell’attenzione locale, senza che siano stati annunciati cambiamenti concreti o nuove aperture.

La questione del poliambulatorio di Teverola torna nel mirino del segretario cittadino di Azione Francesco Pecorario.Come appreso dal consigliere regionale Iovino, fa sapere Pecorario, il centro prelievi resterà a Teverola ma il servizio non sarà affidato ai vecchi infermieri che lavoravano nella.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate "Una vita dedicata al prossimo": il poliambulatorio di Palo intitolato alla memoria del dottor TricaricoE' stato intitolato al dottor Giuseppe Tricarico, medico nefrologo e presidente Aido, scomparso nel 2001, il poliambulatorio Asl di Palo del Colle. Una nuova tac al poliambulatorio "Centro" dell'Asp: la stanza si ispira alle cupole del centro storicoSi tratta dell'unica tomografia assiale computerizzata attiva in una struttura extraospedaliera. Aggiornamenti e contenuti dedicati Centro prelievi. Un nuovo poliambulatorioHumanitas medical care, la rete dei Centri medici e prelievi Humanitas, si amplia a Varese, in via San Michele Arcangelo 2. Domenica un open day ha fatto conoscere il nuovo Poliambulatorio, operativo ... ilgiorno.it Piemonte. Ivrea, code e disagi al Centro Prelievi del nuovo Poliambulatorio. I chiarimenti della AslDisponibile un parcheggio di fronte all’ingresso della struttura e richiesta al Comune la realizzazione di due parcheggi per disabili. Per superare le difficoltà nella fase di chiamata per eseguire i ... quotidianosanita.it