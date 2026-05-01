Nella zona di via Menotti si è aperta una discussione tra le amministrazioni comunali. Il sindaco di Legnano ha commentato con parole critiche le dichiarazioni del collega di Parabiago, che aveva richiesto chiarimenti sulla situazione contrattuale riguardante quell’area. La polemica riguarda le informazioni pubbliche e la trasparenza del procedimento legato alla gestione dell’area, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali o chiarimenti formali.

"Sull’area di via Menotti, da Cucchi solo parole in libertà". Così il sindaco Radice (nella foto) ha bollato la polemica accesa dal collega di Parabiago Cucchi, che aveva chiesto "chiarezza ad Amga e al Comune di Legnano sulle condizioni del contratto relativo all’area di via Ciro Menotti". L’area è quella che, in parte di Amga e in parte “in pancia” alla società di cartolarizzazione Legnano patrimonio, è al centro di un preliminare di compravendita che dovrebbe sbloccare una situazione che si trascina da anni. "Se avesse atteso le risposte che il sindaco di Legnano aveva già chiesto ad Amga - spiega Radice - e che Amga stessa ha inviato a...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polemica su area Amga: "Solo parole in libertà"

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