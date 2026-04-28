Area ex Amga Parabiago contro Legnano | Mancano informazioni ai soci vogliamo chiarezza

I soci dell’area ex Amga di Parabiago chiedono chiarimenti riguardo alla gestione della questione. Da tempo segnalano la mancanza di dettagli e aggiornamenti sui progetti in corso, mentre i tempi previsti per le decisioni non sono stati rispettati. La situazione ha portato a richieste ufficiali di maggiore trasparenza da parte delle parti coinvolte, con l’obiettivo di ottenere dati chiari e precisi sulla vicenda.

Parabiago (Milano), 28 aprile 2026 - Trasparenza, tempi non rispettati e informazioni mancanti. Sono questi i punti al centro dell’intervento del sindaco di Parabiago, Raffaele Cucchi, dopo quanto emerso durante il Coordinamento Soci di Amga SpA della scorsa settimana, nel quale si è affrontato il procedimento legato alla vendita dell’area di via Ciro Menotti. Durante la riunione, il primo cittadino ha chiesto aggiornamenti sul rispetto delle condizioni previste dal contratto preliminare di compravendita sottoscritto il 9 gennaio 2026. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla prima scadenza contrattuale: l’approvazione del piano attuativo da parte del Comune di Legnano entro il 30 marzo scorso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Area ex Amga, Parabiago contro Legnano: “Mancano informazioni ai soci, vogliamo chiarezza” Notizie correlate Legnano e l’arrivo dell’Università: il Comune fa chiarezza su iter, investimenti e oneriLegnano, 13 marzo 2026 – Il polo universitario approderà in uno spazio dove l’operatore privato incaricato avrà consegnato l’edificio con l’involucro... M5s verso le Comunali: “Vogliamo una Legnano autonoma, ma lontano da Azione”Legnano, 26 febbraio 2026 – Le Amministrative? In casa M5s non sono solo una competizione locale ma “la prova su cui misurarsi per comprendere quale... Panoramica sull’argomento Area ex Amga, Parabiago contro Legnano: Mancano informazioni ai soci, vogliamo chiarezzaL’intervento del sindaco Raffaele Cucchi che contesta al vicino trasparenza, tempi non rispettati e informazioni mancanti ... ilgiorno.it Ex-Amga, davvero non c’erano alternative?Esprimiamo alcune preoccupazioni riguardo al progetto per la costruzione di un supermercato Eurospar nell’area dell’ex-Amga, in via di Roma, nel cuore del centro storico della città. Se comprendiamo ... ilrestodelcarlino.it