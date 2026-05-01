Pogacar domina al Romandia Gli organizzatori | Genera interesse e garantisce visibilità
Tadej Pogacar si sta imponendo come principale protagonista del Giro di Romandia, confermando le aspettative già preannunciate prima della corsa. Gli organizzatori hanno commentato che la sua presenza contribuisce a suscitare interesse e a garantire maggiore visibilità all’evento. La competizione si sta svolgendo con Pogacar in testa, consolidando il suo ruolo di leader assoluto nella corsa.
Tadej Pogacar sta rispettando le previsioni della vigilia e sta esercitando il ruolo del dominatore assoluto nel Giro di Romandia. Lo sloveno, dopo il cronoprologo iniziale, ha infatti vinto le due prime tappe in linea e sembra avere tutte le intenzioni di continuare a monopolizzare la corsa. La presenza del campione della UAE Team Emirates XRG fa felice, e molto, l’organizzazione del Giro di Romandia. Ha parlato, a tal proposito, il direttore di corsa Richard Chassot: “ Già dallo scorso giugno sapevamo che c’era la possibilità che Poga?ar sarebbe venuto. Conosco molto bene Mauro Gianetti e fu lui a dicembre a chiamarmi per dirmi che stavano definendo il programma 2026 e che sarebbero sicuramente venuti qui da noi.🔗 Leggi su Oasport.it
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