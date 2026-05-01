Tadej Pogacar si sta imponendo come principale protagonista del Giro di Romandia, confermando le aspettative già preannunciate prima della corsa. Gli organizzatori hanno commentato che la sua presenza contribuisce a suscitare interesse e a garantire maggiore visibilità all’evento. La competizione si sta svolgendo con Pogacar in testa, consolidando il suo ruolo di leader assoluto nella corsa.

Tadej Pogacar sta rispettando le previsioni della vigilia e sta esercitando il ruolo del dominatore assoluto nel Giro di Romandia. Lo sloveno, dopo il cronoprologo iniziale, ha infatti vinto le due prime tappe in linea e sembra avere tutte le intenzioni di continuare a monopolizzare la corsa. La presenza del campione della UAE Team Emirates XRG fa felice, e molto, l’organizzazione del Giro di Romandia. Ha parlato, a tal proposito, il direttore di corsa Richard Chassot: “ Già dallo scorso giugno sapevamo che c’era la possibilità che Poga?ar sarebbe venuto. Conosco molto bene Mauro Gianetti e fu lui a dicembre a chiamarmi per dirmi che stavano definendo il programma 2026 e che sarebbero sicuramente venuti qui da noi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pogacar domina al Romandia. Gli organizzatori: “Genera interesse e garantisce visibilità”

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