Nel giro di Romandia, il primo giorno di gara si è aperto con una cronometro vinta dal francese Godon. Pogacar si è piazzato sesto, a 7 secondi dal vincitore. La corsa svizzera è partita con la leadership del team Ineos, mentre lo sloveno affronta per la prima volta una gara a tappe di questa lunghezza. La gara continua con diverse sfide previste lungo il percorso.

Dorian Godon, 29enne francese del team Ineos, ha vinto il cronoprologo che ha inaugurato il Giro di Romandia, 3,2 km con partenza e arrivo a Villars-sur-Glâne. Per lui si tratta del 20° successo in carriera. Alle sue spalle, con lo stesso distacco di 6”12, il portoghese Oliveira e lo svedese Soderqvist. Sesto, staccato di 7”, il due volte campione del mondo (in linea) Tadej Pogacar, al debutto nella corsa elvetica che per lui è la prima gara a tappe dell’anno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro di Romandia, cronoprologo al francese Godon. Pogacar sesto a 7”

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