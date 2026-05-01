Poesia in dialetto | record di 1.390 opere per il premio Mazzavillani

Il premio Mazzavillani, giunto alla sua ottava edizione, si terrà a Ravenna il 9 maggio e quest'anno ha registrato un record di partecipazioni con 1.390 poesie in dialetto inviate. La competizione, dedicata alla poesia dialettale, ha coinvolto autori da diverse regioni e si prepara a consegnare i riconoscimenti ai partecipanti selezionati. La manifestazione si svolgerà presso una location cittadina e vedrà la presenza di giurati e autorità locali.

? Cosa sapere Record di 1.390 opere per l'ottava edizione del premio Mazzavillani a Ravenna il 9 maggio.. L'evento celebra il cinquantesimo anniversario dalla scomparsa del poeta Giordano Mazzavillani.. Sabato 9 maggio alle ore 18, Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna ospiterà la premiazione dell’ottava edizione del concorso nazionale di poesia nei dialetti d’Italia, un evento che quest’anno celebra anche il cinquantesimo anniversario dalla scomparsa di Giordano Mazzavillani attraverso un numero record di 1.390 opere ricevute. Il traguardo raggiunto dal concorso, promosso congiuntamente dall’associazione Amici della Capit (Confederazione di Azione popolare) e dalla famiglia Mazzavillani-Muti, testimonia una partecipazione senza precedenti per l’iniziativa dedicata alla memoria del poeta ravennate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poesia in dialetto: record di 1.390 opere per il premio Mazzavillani Notizie correlate Torna il concorso Mazzavillani. La poesia dialettale al centro. Una partecipazione da record"E ste sufri’ d’amor e d’luntanânza / ch’e’ pê ch’e’ lassa l’ânma int l’abandôn, / l’artröva e’ gost dla vita in te, sperânza". Versi in italiano e dialetto, torna il concorso di poesia 'Estate a Bari': "Bando aperto a tutti"È stata presentata questa mattina, nella sala giunta di Palazzo della Città, la terza edizione del concorso di poesia ‘E. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Versi in italiano e dialetto, torna il concorso di poesia 'Estate a Bari': Bando aperto a tutti; A ve légge la mé: torna ai Quercioli la poesia in dialetto massese; PORTICO DI CASERTA - Premio nazionale poesia in dialetto, lo studente del Leonardo da Vinci di Santa Maria Francesco Tavelli emoziona tutti con il suo Surdat e vince il primo premio; SULMONA, SUCCESSO PER LA PIAZZE: IL DIALETTO COME MEMORIA VIVA E RACCONTO DELLA COMUNITÀ. Torna il concorso Mazzavillani. La poesia dialettale al centro. Una partecipazione da recordE ste sufri’ d’amor e d’luntanânza / ch’e’ pê ch’e’ lassa l’ânma int l’abandôn, / l’artröva e’ gost dla ... msn.com Poesia Dialetto in vetrina con il Premio AronteE’ stata una cerimonia davvero bella e intensa, ricca di emozioni e molto partecipata, quella che è andata in scena nei giorni scorsi per celebrare degnamente la 19esima edizione del concorso ... lanazione.it «Il mio essere è un versetto oscuro»: Forugh Farrokhzad e la poesia iraniana del corpo x.com Bisogna essere sempre ubriachi. Tutto sta in questo: è l’unico problema. Per non sentire l’orribile fardello del tempo. Del tempo che vi spezza la schiena e vi piega a terra, bisogna che vi ubriachiate senza tregua. Ma di che cosa Di vino, di poesia o di virtù, a - facebook.com facebook