Playoff Nba | Minnesota decimata elimina Denver e vola in semifinale ad Ovest

I playoff NBA hanno visto una vittoria sorprendente di una squadra con molti infortuni, che ha eliminato una favorita tra le favorite e si è guadagnata un passaggio alle semifinali della Western Conference. La gara si è conclusa con un punteggio stretto, e la squadra sconfitta ha dovuto fare a meno di diversi giocatori chiave. La serie si è conclusa con una vittoria in trasferta che ha sorpreso molti appassionati.

Los Angeles (Stati Uniti), 1° maggio 2026 - Comincia pian piano a delinearsi il quadro delle semifinali di Western Conference: dopo gli Oklahoma City Thunder campioni in carica e i San Antonio Spurs, anche i Minnesota Timberwolves hanno infatti conquistato l’agognato pass per entrare tra le magnifiche quattro della costa occidentale della NBA. Nella notte i T-Wolves hanno infatti chiuso i conti della serie, eliminando un po’ a sorpresa 4-2 i Denver Nugetts dopo averli sconfitti 110-98 in gara 6 e raggiungendo in semifinale i San Antonio Spur s. Per la squadra di coach Chris Finch si è trattato di una vera e propria impresa, dal momento che...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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