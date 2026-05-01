Nella notte dei playoff NBA 2026, i Philadelphia 76ers hanno conquistato una vittoria casalinga contro i Boston Celtics, con il punteggio di 106-93, portando la serie a gara-7. Nel frattempo, i New York Knicks hanno battuto gli Atlanta Hawks con un largo margine, mentre i Minnesota Timberwolves hanno eliminato i Denver Nuggets. Questi risultati hanno definito le sfide che si decideranno nella prossima partita decisiva e le eliminazioni di alcune squadre.

Ci sarà sicuramente una gara-7 nel primo turno dei Playoff NBA 2026 ed è quella che si sono guadagnati i Philadelphia 76ers, vincendo in casa 106-93 contro i Boston Celtics e riaprendo clamorosamente una serie che sembrava chiusa dopo la netta vittoria di Boston in gara-4. I Sixers hanno prima vinto in trasferta e poi sono riusciti ad imporsi anche davanti ai loro tifosi al termine di un match che ha visto Philadelphia prendere il comando della partita sul finire secondo quarto (38-26 il parziale) e poi non mollarlo più al rientro dalla pausa lunga. Tyrese Maxey mette a referto 30 punti, mentre Joel Embiid sfiora la tripla doppia chiudendo con 19 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA 2026, i risultati della notte (1 Maggio): Philadelphia si guadagna gara-7. New York travolge Atlanta, Minnesota elimina Denver

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