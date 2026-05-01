Playoff appesi a un filo | tutti gli scenari per l’Avellino

L’ultima giornata di campionato si presenta come decisiva per l’Avellino, che ha come obiettivo di qualificarsi ai playoff. La squadra arriva con poche possibilità per la qualificazione e dipende dai risultati delle altre squadre in corsa. La partita si svolge in un clima di tensione e attesa, con gli avversari pronti a tutto per ottenere un risultato favorevole. La squadra si gioca tutto in questa occasione cruciale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’ultima giornata che vale un’intera stagione. L’ Avellino si presenta all’appuntamento decisivo con un solo obiettivo: conquistare un posto nei playoff. Ma il destino dei biancoverdi non dipenderà esclusivamente dal risultato contro il Modena. La corsa all’ottavo posto, ultimo utile per accedere agli spareggi promozione, coinvolge infatti anche Cesena e Mantova, rendendo la situazione estremamente complessa e legata alla cosiddetta classifica avulsa. Gli scenari. La formazione irpina sarebbe qualificata ai playoff in caso di arrivo a pari punti con Cesena e Mantova: in questa ipotesi, i criteri della classifica avulsa premierebbero proprio l’Avellino.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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