LIVE Italia-Svizzera 4-6 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre cedono alle fortissime elvetiche Playoff appesi a un filo

Durante la partita dei Mondiali di curling femminile, le azzurre hanno affrontato le svizzere e sono state sconfitte con il punteggio di 4-6. La sfida si è svolta in diretta, con le giocatrici italiane che hanno combattuto fino alla fine. La partita ha deciso il passaggio ai playoff, che ora dipendono dai prossimi risultati. La diretta è proseguita senza interruzioni fino alla conclusione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport. 18.51 Partita che è scappata dalle mani di Constantini e compagne, al cospetto di una squadra fortissima, in un paio di end che hanno portato due punti per volta alle rossocrociate, sempre più prime in testa alla classifica del Round Robin di questi Mondiali Femminili. Ora l’Italia si giocherà un complicato tutto per tutto nell’ultimo match, stanotte, contro la Turchia. Vedremo se avranno ancora chance di qualificazione ai playoff iridati. 18.49 Riesce la bocciata alla Svizzera che mette fuorigioco l’eventuale ultima possibilità di tris italiano per una quasi del tutto impossibile parità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 4-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre cedono alle fortissime elvetiche. Playoff appesi a un filo Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: elvetiche in vantaggio. Inizia il terzo end, con hammer per le azzurre Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in corsa per i playoff! Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Italia Svizzera 4 6 Mondiali... Discussioni sull' argomento A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orari e streaming; Definite le collocazioni delle squadre ai Campionati Mondiali 2027: a Stoccarda la vincente di Italia - Svizzera; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; Pallamano: qualificazioni mondiali, Italia-Svizzera a maggio a Faenza. LIVE Italia-Svizzera 3-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in scia a tre end dalla fineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.14 Tocca a Constantini. 18.13 Al momento la situazione è sopra il bottone: stone rossa della Svizzera, ... oasport.it Stefania Constantini va con la bocciata e l’Italia mette la freccia e da 4-5 passa a 6-5 per poi chiudere la sfida con la Scozia con un bel 7-5 Il round robin si chiuderà fra oggi pomeriggio e la notte di sabato: l’Italia alle 16:00 sfiderà la Svizzera mentre all x.com Scoperto in Svizzera, è stato portato dalla zanzara tigre. In Italia via al monitoraggio delle Asl. Il biologo ed entomologo Montarsi: “Si tengono sotto osservazione anche chikungunya, zika, west nile e Toscana virus” - facebook.com facebook