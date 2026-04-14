Pacchetto sovranità rinviato L’Europa tra Cada Chips Act 2 e il dilemma dell’effective control

Il pacchetto dedicato alla sovranità tecnologica della Commissione Europea è stato nuovamente posticipato, evidenziando le sfide politiche che lo accompagnano. La questione riguarda principalmente le norme sui semiconduttori e la gestione del controllo effettivo, temi al centro del dibattito tra i vari stati membri e le istituzioni europee. La decisione di rinviare la proposta si inserisce in un quadro di tensioni e differenze di opinioni sulle modalità di intervento nel settore.

Il secondo rinvio del Tech Sovereignty Package della Commissione Europea rivela una difficoltà politica di prima grandezza. Il pacchetto, che comprende il Cloud and AI Development Act (Cada), il Chips Act 2, una strategia sull’open-source e una roadmap per la digitalizzazione del settore energetico, era atteso per il 25 marzo, è stato spostato al 15 aprile, ora è calendarizzato per il 27 maggio. Il motivo ufficiale non esiste: l’agenda del Collegio è stata aggiornata senza spiegazioni. Il motivo reale è che la Commissione Virkkunen non ha ancora risolto il nodo politico più delicato dell’intero mandato: cosa significa, in termini giuridici e industriali, “European effective control” sulle infrastrutture digitali critiche.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Pacchetto sovranità rinviato. L’Europa tra Cada, Chips Act 2 e il dilemma dell’effective control L’Europa al bivio: tra sovranità e subordinazione atlanticaL’Europa si trova oggi davanti a un bivio storico che richiama, per intensità e conseguenze, i momenti più critici del Novecento. L’Europa tra guerre illegali e diritto internazionale: la sovranità messa alla provaL’Unione europea si ritrova a subire gli effetti di un’altra guerra illegale ai sensi del diritto internazionale, dopo che nel 2022 la Russia ha...