La Commissione europea ha avviato un procedimento contro Meta, accusando l’azienda di aver violato il Digital Services Act. La disputa si inserisce in un quadro di sanzioni già applicate un anno fa a Meta e ad altre grandi aziende tecnologiche, quando sono state comminate multe milionarie per infrazioni relative al Digital Markets Act. La questione riguarda specifici comportamenti dell’azienda nel rispetto delle norme europee sui servizi digitali.

Per la Commissione Ue l’azienda di Zuckerberg violerebbe il Digital Services Act. Possibili multe miliardarie. Meta dissente, ma promette adeguamenti. Rimane alle stelle la tensione tra l’Unione Europea e i giganti americani del tech. Un anno fa, la Commissione europea avevano sanzionato Meta ed Apple per violazioni del Digital Markets Act con multe di multimilionarie. Ieri, per l’azienda di Mark Zuckerberg, si è consumato il secondo atto della lotta tra giganti del tech e regolatori europei. Con un comunicato stampa pubblicato dalla Commissione, infatti, sembra essere cominciato un altro capitolo della lunga saga che vede contrapposti l’Ue e Meta Platforms, l’azienda, proprietaria tra le altre di Instagram, Facebook e Whatsapp.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Commissione Ue contro Meta: “Viola il Digital Services Act”. Cosa rischia l’azienda di Zuckerberg

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