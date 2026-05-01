Pisa-Lecce oggi in serie A probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi alle 20.45 si gioca Pisa-Lecce, partita valida per la 35ª giornata di serie A. La sfida si svolge allo stadio di Pisa e rappresenta un’occasione importante per i salentini, che cercano di ottenere i tre punti per mantenere la posizione di salvezza e allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’incontro in tempo reale.

Pisa-Lecce apre oggi, primo maggio, alle 20.45 la 35esima giornata di serie A. Una partita fondamentale per i salentini a caccia dei tre punti per tenere a distanza la Cremonese, terz’ultima della classe, e per continuare a restare in zona salvezza. Mister Eusebio Di Francesco al centro dell’attacco ritrova Francesco Camarda, al rientro dopo il grave infortunio alla spalla, che è in ballottaggio con Cheddira. In difesa riecco Tiago Gabriel, al rientro dalla squalifica? Giornata numero 35, Arena Garibaldi di Pisa pic.twitter.com9BWzHR7zDx — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) May 1, 2026 Nerazzurri invece che senza una vittoria sarebbero condannati matematicamente alla retrocessione in serie B a un solo anno dalla promozione.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pisa-Lecce oggi in serie A, probabili formazioni e dove vederla in tv Pisa-Juventus 0-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Como-Lecce oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tvOggi, 28 febbraio, il sabato della 27esima giornata di Serie A si apre alle 15 con Como-Lecce. Juventus-Pisa oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tvOggi, 7 marzo, il sabato calcistico della 28esima giornata di Serie A si concluderà con Juventus-Pisa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le partite di oggi: Pisa-Lecce per la salvezza in Serie A, due anticipi in Premier e in Liga; Pisa-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Pisa – Lecce: info Settore Ospiti; Pisa - Lecce. Serie A, Pisa - Lecce si gioca nonostante l’incendio: gli aggiornamentiVi avevamo raccontato in mattinata dell’incendio che ha colpito negli ultimi giorni il Monte Faeta, in provincia di Pisa. Alimentate dai venti, le fiamme hanno bruciato oltre 250 ettari ... lalaziosiamonoi.it Pisa-Lecce, oggi in TV: canale, orario e dove vederla in streamingLa giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle emozioni della Serie A con Pisa-Lecce su Dazn, al ricchissimo pomeriggio di Serie B, fino alla Premier League con Leeds-Burnley s ... libero.it S... PORTALECCE La sfida del 1° maggio all'Arena Garibaldi Romeo Anconetani tra il Pisa e il Lecce, gara valida per la trentacinquesima giornata di serie A, rappresenta uno snodo cruciale per il finale di stagione. - facebook.com facebook Le probabili formazioni di Pisa-Lecce #SkySport #PisaLecce #SerieA x.com