Juventus-Pisa oggi in Serie A | probabili formazioni orario e dove vederla in tv

Oggi, 7 marzo, si disputa la partita tra Juventus e Pisa, ultima sfida del sabato della 28ª giornata di Serie A. La partita si gioca alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta televisiva. La Juventus e il Pisa scendono in campo con le formazioni previste, pronte a confrontarsi su un campo di calcio.

Oggi, 7 marzo, il sabato calcistico della 28esima giornata di Serie A si concluderà con Juventus-Pisa. Fischio di inizio alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. La Juventus cerca una vittoria preziosa in ottica Europa, soprattutto dopo il pirotecnico pareggio per 3-3 nello scontro diretto con la Roma della scorsa settimana. Con 47 punti, i bianconeri sono stati distaccati proprio dai capitolini (51 punti) e dalla sorpresa Como (48 punti). Un successo, che arriverebbe nello stesso giorno in cui l’allenatore Luciano Spalletti compie 67 anni, significherebbe fare pressione sulle due avversarie, che sfideranno in trasferta rispettivamente Genoa e Cagliari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 7 marzo 2026: da Juventus-Pisa ad Atalanta-UdineseSu Sky Sport Calcio la giornata si apre alle 13:00 con Darmstadt-Holstein Kiel (Bundesliga 2), prosegue alle 15:30 con Friburgo-Bayer Leverkusen (Bundesliga), passa alle 17:30 con Union ... libero.it

